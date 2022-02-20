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Haberler Ekonomi Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü 170 akademik personel alacağını açıkladı.

20.02.2022, 10:06

Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...