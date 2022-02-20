Yumurta zammı mercek altında

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimleri öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Müfettişler yumurta işletmelerine giderek KDV indirimi öncesi fiyat artırılarak KDV indiriminin etkilerinin ortadan kaldırıldığı iddialarını araştıracak.

EKSTRA ARTIŞ YAPTILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KDV indirimi devreye girdi. Birçok üründe indirim beklenirken, bazı firmalar ekstra fiyat artışına gitti. Fiyatı artan ürünlerden biri de yumurta oldu. 11 Şubat'ta 38 lira 90 kuruşa satılan 30'lu yumurtanın fiyatı, KDV kararının ardından 45 lira 90 kuruşa yükseltildi. 13 Şubat'ta yürürlüğe giren uygulama sonrası ise fiyatlar 42 lira 95 kuruşa düştü. Yumurta üreticilerinin 'gizli zam oyunu' kamuoyunda tepkilere neden olurken, Ticaret Bakanlığı konuya el attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toptan- perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği anımsatıldı. Düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİM

"Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.