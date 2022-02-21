2 bin 800 kişilik enflasyon timi sahada

KDV indiriminin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2 bin 800 kişilik enflasyon timi oluşturuldu. Her biri 2 vergi müfettişi, 2 gelir uzmanından oluşan timler temel tüketim ürünlerine ilişkin olarak Anadolu'nun her tarafında günde 2 bin adrese gidecek. Enflasyon timleri, toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi aralarında zam yapıp yapmadığını, KDV indirimlerini denetliyor. Stokçuluk, 1 ay, 1 hafta önceki e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek, üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya, gibi illerde de denetimler yoğunlaştırılacak.

35 FAALİYET ALANINDA

TÜRKİYE Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri kapsamında oluşturulan enflasyon timleri sahaya indi. Enflasyon timi bin 400 vergi müfettişi, bin 400'ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 500 kişilik ekip ise denetimlerin yüzde 40'ının yapıldığı İstanbul'da görev yapıyor. Enflasyon timleri, "gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil" başta olmak üzere 35 faaliyet alanında denetim yürütüyor. 17 Ocak-16 Şubat arasında 10 bin 366 adrese gidildi, denetlenen mükellef sayısı 7 bine yaklaştı. Gıda sektöründe 2 bin 600 adrese gidildi. Denetlenene 2 bine yakın mükellef, yumurta, süt ürünleri, et toptancıları, dondurulmuş gıda, kuru bakliyat, un ve unlu mamuller, yaş sebze ve meyvenin içinde olduğu gıda grubunda oldu.

HAKSIZ FİYATA ŞİKAYET HATTI

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikâyet bildirim sistemi oluşturdu. Uygulamaya göre vatandaşlar, haksız artışlara tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikâyet bildirim kısmına şikâyetlerini yazabilecek ve bunlar da ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.