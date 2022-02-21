535 bin vatandaşa evde bakım yardımları ödendi

Hükümetin sosyal yardım programlarından biri olan engelli vatandaşlar ile onlara bakan ailelerine ödenen evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı. 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldı Bu kapsamda Şubat ayı için 535 bin vatandaşa 1 milyar 256 milyon liralık destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri için başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini söyledi. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli ve yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' veriyoruz" diye konuştu.