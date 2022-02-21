Borsada milyoner sayısı 35 bin oldu

YERLİ yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi ve sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri artmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi bulunuyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, geçen yıl yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yüzde 39.9 yükselişle 294.3 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 18.4 artışla 2 milyon 272 bine ulaştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2021'de yıllık bazda yüzde 25.8 getiri sağlarken, yatırımcıların portföy değerleri de rekor seviyeye çıktı

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