‘Büyük marketlerde satılan ürünlere sınır getirilmeli’

Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metuş Gelve, 'Hafta Başı' sohbetlerinin konuğu oldu. Gelve, "Pandemi sürecinde, esnaf işyerini açamazken, onun sattığı ürünleri hipermarketlerin satmaya devam etmesi, lokanta-kahvehaneler kapalıyken otellerde faaliyetlerin sürmesi gibi bazı tedbirlerin uygulanmasında esnaf sanatkar adına mağduriyetler yaşandı. Dolayısıyla oda yöneticileri olarak beklentimiz, hipermarketlerde satılan ürünlerin sınırlandırılmasıdır" dedi.

ESNAF ZARAR GÖRDÜ

ODA OLARAK ÇALIŞMALARINIZ NELERDİR?

Bu dönem göreve seçildik. Yeni bir anlayışla yolumuzu çizeceğiz. Bugüne kadar oda yönetimi Narlıdere ilçesinde yerel yönetimlerle, mülki amirlerle ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Zekeriya Mutlu ile uyumlu çalışmalar yaparak başarılı bir çizgi yakaladı. Hedefimiz çıtayı biraz daha yukarıya çekmek, esnafa verilen hizmetin kalitesini artırmak olacaktır.

NARLIDERE ESNAFININ DURUMU NEDİR VE ODA OLARAK TALEPLERİNİZ VAR MI?

Narlıdere esnafınının genel durumunu ve oda yöneticileri olarak beklentilerimizi dile getirmek istersek; öncelikle tüm dünya ve yurtta olduğu gibi, korona salgınının üyelerimizi derinden etkilediğini söylememiz gerekir. Pandemi en fazla esnaf sanatkarlarımızı etkilendi. Pekçok meslek kolunda faaliyetleri durduruldu ya da sınırlandırıldı. Küçük sermaye yapıları nedeniyle esnaf sanatkarlar çok zorlandı. Bu noktada bazı salgın tedbirlerinin yararları oldu ama esnaf sanatkar büyük kayıplar yaşadı. Bu dönemde esnaf işyerini açamazken, onun sattığı ürünleri hipermarketlerin satmaya devam etmesi, lokanta-kahvehaneler kapalıyken otellerde faaliyetlerin sürmesi gibi nedenlerle tedbirlerin uygulanmasında esnaf sanatkar yönünde mağduriyetler yaşandı. Dolayısıyla oda yöneticileri olarak en öncelikli beklentilerimiz, hipermarketlerde satılan ürünlerin sınırlandırılması olacaktır.

ELEKTRİK FİYATLARI

ESNAF VE SANATKARIN HANGİ DESTEKLERE İHTİYACI VAR?

Normalleşme adımları ile her şeyin daha iyi olacağını ümit ederken faiz, enflasyon ve kur sorunu dar sermaye yapısına sahip üyelerimizi zor duruma soktu. Şimdi pandemiyi unuttuk; fiyat, mal temini, sipariş, euro ve dolar derdine düştük.

Esnaf sanatkarlar sattığı ürünün yerine yenisini koymakta zorlanıyor. Hammaddeye, girdilere önemli zamlar geldi. Hammadde teminindeki istikrarsızlık nedeniyle esnaf sanatkar yapacağı işe fiyat vermekte, üretim girdisini teminde, ürününü satmak ve yerine yenisini koymakta sorunlar yaşıyor. Ayrıca elektrik zamlarındaki yeni düzenlemeyi, hükümetin planladığı, esnafa yönelik elektrik tarifelerindeki indirimin hayata geçmesini bekliyoruz.

KENT CAZİBE MERKEZİ

NARLIDERE'NİN DEĞERİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMASI GEREKİYOR?

Narlıdere son yıllarda Türkiye'nin turizm gözdeleri olan Çeşme-Seferihisar-Urla yarımadasına açılan bir kapı niteliğinde. Bölgeye turizm materyalleri kazandıracak projeler ilçe esnaf sanatkarının refahını artırır. İlçemizin en eski yerleşim yeri olan Yukarıköy turizmin cazibe merkezi olarak ilerlemektedir. Biz de halkın içinde yaşayan ve toplumun tabanını oluşturan bir kesimin temsilcileri olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getirmeye, elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Esnafın ve halkımızın lehine olan her çalışmanın destekçisiyiz.

MERT ALPDÜNDAR