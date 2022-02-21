EİB’den sürdürülebilirlik protokolü

EGE İhracatçı Birlikleri, 2019'da dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact ile attığı küresel adımı, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla projeler yürüterek genişletmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik odaklı ihracat stratejisiyle 2021 yılı hedefini aşarak yüzde 25 artışla 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren EİB, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile iş birliği protokolüne imza attı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İmzaladığımız işbirliği protokolüyle üyelerimizin, sıfır atık ilkelerine ve döngüsel ekonomi stratejilerine bağlı kalarak ülke çapındaki döngüsel dönüşüme öncülük etmelerini sağlayacağız" diye konuştu.