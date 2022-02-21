Emeklilikte yaşa takılanlar için düğmeye basıldı

Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ- Kur'lu ve tarım sigortalısının gözü emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede. EYT federasyon ve platform temsilcilerinin geçen haftaki Meclis ziyareti de umudu artırdı. Ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadro sorununun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak. Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsıyor. Ayrıca emekli aylığında bir miktar kesinti yapılarak daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve o tarih itibariyle emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor. Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) gününün yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE

Kesintili emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği tartışılan başlıklar arasında. Kısmi emeklilikle 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması mümkün olabilir. Süre tamamlaması da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. Prim gün sayısını doldurup sadece yaş bekleyenler için bekleme süresinin 2-3 yıl düşürmek gibi avantajlar da formüller arasında. Almanya ve Finlandiya'da uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılıyor. Emekliliğe kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor.



YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK

BELLİ bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda, 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.

HAZAL ATEŞ