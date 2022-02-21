Gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküp olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla gelecek yıl iki tesisin toplam kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşacağını bildirdi. Bakan Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Dönmez, yeraltı gaz depolama tesislerinin doğalgazın arz güvenliğinde kritik önem taşıdığını söyledi.