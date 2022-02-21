Kadınlara en çok konut Çanakkale’de satıldı

Türkiye'de geçen yıl satılan konutların yüzde 33.95'ini kadınlar alırken, bu alanda en yüksek oran yüzde 42.72 ile Çanakkale'de kaydedildi, satılan 12 bin 236 adet konutun 5 bin 228'sini kadınlar aldı. Ülke genelinde 2021'de satılan 1 milyon 492 bin konutun 506.5 bini kadınlar tarafından alınırken, Türkiye ortalaması yüzde 33.95 olarak gerçekleşti. Erkeklerin aldığı konut sayısı 819.7 bin adet oldu. 28 bin 900 konut için ortak tapu yapıldı, konutların 136.7 bin adedini de diğer satışlar oluşturdu.