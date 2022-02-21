Mart’ta üç büyük GSM operatörüne rakip geliyor

Türkiye'de hakim konumda bulunan 3 büyük GSM operatörüne rakip geliyor. Dördüncü operatör olarak Mart ayı itibariyle abone almaya başlayacak olan Netgsm, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan gerekli tüm izinleri alarak çekirdek şebeke altyapısını kuran, testlere başlayan ilk işletmeci oldu. Netgsm'in Başkanı Adem Öcal, BTK'dan 0510 22X XXXX numara bloğunu aldıklarını belirterek, "Abonelikleri elektronik ortamda alacağız. Kampanyalarımızı da yakında duyuracağız" dedi. Öcal, dördüncü mobil operatör olmak için gerekli tüm izinleri alıp teknik altyapıyı kurduklarını ve test aramalarına başladıklarını kaydetti.