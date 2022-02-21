Necip Nasır’dan Kiraz’a hastane müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Kiraz'daki 1 Eylül Belediyespor Kulübü binasının açılış törenine katıldı. Şeyh Şamil Caddesi'ndeki açılışta konuşan Nasır, Kiraz'da 2022'de yapılacak projelerle ilgili bilgiler verdi. Nasır, "Cumhuriyet mahallesinde gençlik merkezimizin de startını vereceğiz. Bu merkez bünyesinde otopark, sinemalar, toplantı salonlarımız ve bowling salonu olacak. Gençlerin gittiğinde spor müzik resim gibi dallarda zamanlarını değerlendirecekleri bir yere kavuşmuş olacak. Var olan halı sahalar haricinde 9 tane daha biri merkezde, diğerleri kırsalda olmak üzere halı sahalar yapacağız. Kiraz'a kapalı yüzme havuzunu kazandıracağız. Küçük Menderes Nehri kenarında Millet Bahçesi'nin startını veriyoruz. Millet Bahçesi'ni, hastaneyi, TOKİ'yi bunların hepsini yapacağız. Hayvan barınağımızın da bugün ihalesi yapıldı, hayırlı uğurlu olsun. Hayvan hastanesini de yapacağız. Kiraz merkezde ikinci 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti. İğdeli ve civar köyleri için Anadolu Lisesi ve İstiklal mahallesinde kötü durumda olan ilköğretim okulunun yenisinin yapılması için başkanım arazi tahsis edecek"