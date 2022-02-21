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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık coronavirüs vaka haritasını paylaştı. 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.