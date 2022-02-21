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Haberler Ekonomi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık coronavirüs vaka haritasını paylaştı. 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.

21.02.2022, 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022, 13:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 bin kişi içerisindeki haftalık coronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Koca, paylaşımında, "5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.