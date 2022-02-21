Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 bin kişi içerisindeki haftalık coronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.
Koca, paylaşımında, "5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.