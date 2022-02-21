Türkiye’de yabancı turist sayısı Ocak’ta yüzde 151 arttı

Son dakika haberi... 2022 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %151,41 artış kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189 ( 0.17% ) günübirlikçi oldu.

Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:



1-İstanbul %61,76 (791 578 )

2-Edirne %11,55 ( 148 016 )

3-Antalya %9,19 ( 117 801 )

4-Artvin %2,98 ( 38 224 )

5-Şırnak %2,41 ( 30 951 )