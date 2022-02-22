Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

ASGARİ ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığından sonra bayram ikramiyelerine de zam geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı'nda da 2 bin lira olmak üzere toplam 4 bin lira ikramiye verilmesi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Ankara'da emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liradan 2 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor. Milyonlarca emeklide bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentisi güçlendi. Kararın çıkması halinde emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL, Kurban Bayramı'nda da 2.000 TL ikramiye ödenecek.