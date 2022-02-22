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Haberler Ekonomi Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

22.2.2022

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

ASGARİ ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığından sonra bayram ikramiyelerine de zam geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı'nda da 2 bin lira olmak üzere toplam 4 bin lira ikramiye verilmesi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Ankara'da emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liradan 2 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor. Milyonlarca emeklide bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentisi güçlendi. Kararın çıkması halinde emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL, Kurban Bayramı'nda da 2.000 TL ikramiye ödenecek.