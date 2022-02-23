KGF desteği için başvurular başladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular dün itibariyle başladı.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek. İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere yönelik İhracat Destek Paketi'nde de işletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon lira olacak.