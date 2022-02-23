Zeytin ve zeytinyağı ihracatında büyük hedef

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, basın mensuplarına 2021 yılını değerlendirirken, "Türk zeytincilik sektörünün toplam ihracatı 294 milyon dolara ulaştı ve toplam 159 ülkeye zeytin-zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi.

Zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında hedefimiz, ambalajlı ürün ihracatını artırmak ve ilk etapta 500 milyon dolar ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar dövizi ülkemize kazandıracak konuma gelmek" dedi.

Er, 2020-2021 yılında sofralık zeytin ihracatının % 5 artarak 88 bin tona ulaştığını ve 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

AB KOTA YÜKSELTMELİ

AB'nin Türk zeytinyağına uyguladığı kotanın sektör ihracatının önünde engel teşkil ettiğini söyleyen Er, "AB'nin uyguladığı zeytinyağı gümrük vergisinin sıfırlanması ya da Avrupa Birliği'nden zeytinyağı için en az 30 bin tonluk bir kota alınması çok faydalı olacaktır" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR