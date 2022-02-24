Avrupa’da enerji bizden daha pahalı

Enerji fiyatları tüm dünyada tırmanmaya devam ederken, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim doğalgaz fiyatlarını yeniden çıkmaza sokmaya hazırlanıyor. Ancak Türkiye'nin enerjide bugüne kadar yaptığı akılcı hamleler doğalgazda Türkiye'yi en ucuz ülkeler ligine soktu. İran'ın teknik arıza sebebiyle vanaları kapatması bile Türkiye'de yalnızca sanayide 10 günlük kısmi bir kesinti ile atlatıldı.

Tüm dünyada doğalgaz fiyatları yaklaşık 10 kat artarken, Türkiye bu noktada faturanın yüzde 75'ini devlet bütçesinden karşılayarak vatandaşa ciddi bir destekte bulunuyor. Yani devlet her 100 lirada 75 lirayı hazineden karşılıyor. Doğalgaz tüketiminin asgari ücret içindeki payına bakıldığında ise Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor. ■ BARIŞ ŞİMŞEK