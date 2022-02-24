İkramiye zammı için 3 formül

2022 emekli bayram ikramiyeleri konusunda asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan ekstra zam iyileştirmeleri sonrası artış beklentisi oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor. Emekliler bayram ikramiyelerinin artırılması konusuna odaklanırken, geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.

İŞTE MASADAKİ FORMÜLLER:

1 - ENFLASYONA GÖRE:

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

2 - YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

3 - ASGARİ ÜCRETE GÖRE: Bu yılki asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak

2.500 TL OLABİLİR

Prof. Dr. Cem Kılıç, Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli olduğunu belirterek, "İkramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir" dedi.

DUL VE YETIMLER DE YARARLANACAK

İKRAMİYEDE yapılacak artış, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler, hisseleri oranında ödemeden yararlanacak. Örneğin; emeklilerin bayram ikramiyesi bin 100 liradan yüzde 36.08'lik yıllık enflasyon yansıtılarak bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 122 lira 66 kuruş, yüzde 50 ölüm aylığı alana 748,44 lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında yeni tutardan yararlanacak. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara, ikramiye bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, 374,22 liralık ödeme yapılacak