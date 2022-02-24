İzmir’de 210 gram ekmek 3 lira oldu

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı. 24 Şubat Perşembe gününden itibaren 230 gramdan 210 grama düşürülen ekmek zamlı fiyattan satılacak. İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) bugün yapılacak meclis oturumunda gündeme gelecek önergeyle ekmeğin hem gramajı düşecek hem de fiyatına zam yapılacak. Daha önce 230 gram ekmek 2,5 TL'ye satılıyordu.

Sırtı, elektriğe, una gelen zamlar sonrası uzun süredir zam yapmamak için direndiklerini ancak artık dayanılacak noktanın da geçtiğini kaydederek ekmeğe zam yapılacağını kaydetti. Sırtı, "Fırıncılar olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Az da olsa 50 kuruşluk bir zam yapacağız. Bu zam yeterli olmayacak bizi kurtarmıyor ama vatandaşı da zor durumda bırakmak istemiyoruz" dedi.