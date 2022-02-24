İzmir’de silahlar konuştu! Olaylı gecede 2 kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı. Olaydan kısa süre sonra yaralanan kişinin ağabeyi, kavgaya karıştığı tahmin edilen kişilere ait lokantaya tabancayla ateş açması sonucu bir müşteri yaralandı. 2 yaralının tedavi altına altına alındığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.





Olay, dün saat 23.00 sıralarında Donanmacı Mahallesi 1737 sokakta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup parkta karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.K.'ye (21) kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. F.K. bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine geldi.

Yaralanan F.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile yakaladı.





KARDEŞİNİN YARALANDIĞINI DUYUNCA LOKANTAYA ATEŞ AÇTI

Kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün ağabeyi de iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin 1724 Sokak'taki lokantasına tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu lokantada yemek yiyen bir müşteri ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.