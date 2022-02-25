Petrol 105 doları gördü altın 14 ayın zirvesinde

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizinin dün askeri müdahaleye dönüşmesi küresel piyasaları da vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi. Brent petrolün varili yüzde 6'yı aşan artışla 100 doları geçti. Brent petrolün varil fiyatı 2014 Haziran döneminden bu yana ilk kez 105 doları gördü.

ABD hafif ham petrolü yüzde 7 civarı artarak 99,8 dolara yükseldi. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatında sabah saatlerindeki başlayan yükseliş günün ikinci yarısında da sürdü. Spot altının ons fiyatı, 14 ayın zirvesine çıkarak 1.970 dolara dayandı.

BORSALARDA SATIŞLAR

Rusya'nın Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik operasyonları küresel hisse senedi piyasalarını vurdu. Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2'nin üzerinde, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4.4, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2.6 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3.9, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4.3 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 3.3 değer kaybetti.

İşlemlerin sona erdiği Asya borsalarında da sert satışlar yaşandı. Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Rusya borsasında gün içinde kayıplar yüzde 40'a çıktı. Borsa İstanbul'da açılışta düşüş yaşanmasından dolayı işlemler geçici olarak durduruldu. BİST 100 endeksi 1.826 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL 14.65'i, gram altın 922 lirayı gördü

HAZİNE'DEN TL'YE GÜVENİN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" denildi. Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATI SERT YÜKSELDİ

Avrupa'da doğalgaz fiyatı dün sert yükseliş kaydetti. ICE'de işlem gören mart vadeli doğal gaz kontratı 125 euro seviyesine kadar çıktı. Piyasalarda yaşanan şok dalgası kripto varlıkları da etkiledi. Yüzde 8'e yakın değer kaybıyla 34 bin 322 dolara kadar düşen Bitcoin, kısmi toparlanma ile 35 bin 300 dolar civarına yükseldi. Ethereum ise 2 bin 300 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 12 değer kaybetti.