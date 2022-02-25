  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alım ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alım ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 10 Mart 2022 olarak açıklandı.

25.02.2022, 09:11

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize 1 (bir) adet 1 (bir) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla "iç denetçi" alımı yapılacaktır." Denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...