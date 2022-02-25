Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize 1 (bir) adet 1 (bir) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla "iç denetçi" alımı yapılacaktır." Denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.