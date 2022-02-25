Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TED Üniversitesi 9 akademik personel alacak.

Basın İlan Kurumunun ilan portalı ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Üniversitemize, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, "TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ve "Yükseköğretim Kurumlarmda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik''* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.