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Haberler Ekonomi TED Üniversitesi 9 akademik personel alacak

TED Üniversitesi 9 akademik personel alacak

TED Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi ise; 10 Mart 2022 olarak duyuruldu.

25.02.2022, 09:15

TED Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TED Üniversitesi 9 akademik personel alacak.

Basın İlan Kurumunun ilan portalı ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Üniversitemize, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, "TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ve "Yükseköğretim Kurumlarmda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik''* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...