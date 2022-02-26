Bulut Bilişim Pazarı 1 trilyona koşuyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi INBUSINESS ve Vodafone Business işbirliğinde ilki gerçekleştirilen Future Of Technology: 'Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut'ta İş Yapmak' Webinarı'nda konuştu. Sayan, Bulut Bilişim pazarının globalde 1 trilyon dolar büyüklüğe hızla yaklaşırken, Türkiye'de de kayda değer büyüme yaşandığını söyledi.

INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayan webinarda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da birer konuşma yaptı.



EVDEN ÇALIŞMA MODELİ SALGINLA BİTMEYECEK

BULUT bilişim teknolojilerinin kullanımının salgın sürecinde artmış olmakla birlikte bunu geçici bir etki olarak görmemek gerektiğini belirten Ömer Fatih

Sayan, "Pandemide evden çalışma modelini benimseyen şirketlerin bunu devam ettirme planları olduğunu da duyuyoruz. Bulutun bu imkanları tanıması nedeniyle Türkiye'de de bu sistemin önemli bir ölçeğe kavuşmasını bekliyoruz" dedi.