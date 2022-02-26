Aydınlı süt üreticilerinin merakla beklediği çiğ süt destek ödemeleri başladı. Bu kapsamda il genelindeki 12 bin 859 yetiştiriciye toplam 16 milyon 538 bin 497 lira ödeme yapılacak. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından 2021 Yılı Ağustos- Eylül dönemine esas Çiğ Süt Destekleme ödemeleri 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.00'den sonra tek parça halinde yetiştirici hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda ilimizdeki 12 bin 859 yetiştiricimize 16 milyon 538 bin 497 lira 77 kuruş ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE