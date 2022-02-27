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Haberler Ekonomi TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden Müfettiş Yardımcıları alacak.

27.02.2022, 10:38

TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00'dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...