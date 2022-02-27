TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00'dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.