Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda , "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesine göre Yükseköğretim Kurumları Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans mezunu veya diğer teknik programlardan mezun olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki verdiği kurumlardan alınan Kaynakçı sertifikası veya MEB onaylı (Halk Eğitim Merkezlerince verilen) kaynakçılık sertifikası sahibi Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) Kaynakçı Teknikeri istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.