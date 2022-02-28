Balık işletmeleri mutfakta yarıştı

TARIM ve Orman Bakanlığı ile FAO'nun birlikte yürüttüğü Ulusal Gıdanı Koru kampanyasına katkı sağlamak amacıyla 2022 yılının Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan edilmesi de göz önünde bulundurularak Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenecek 3 mutfak atölyesinde sürdürülebilir balıkçılık, israfsız mutfak konularında çalışmalar yapılacak. Konak İlçe Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen , İl Müdür Yardımcısı Levent Özkan, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr Betül Öztürk, Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı Sezer Altan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk atölyede Konak'ta faaliyet gösteren balık satış yerlerinin işletmeci ve çalışanları hızlı balık ayıklama ve yemek konusunda yarıştı. 3. atölyede katılımcılar tekrar yarışacak ve ayrıca bilgi yarışması düzenlenecek. Etkinliklere "Dory's Kitchen" bedelsiz yer ve ekipman, İzmir Ticaret Odası ise ayni destek sağlıyor.