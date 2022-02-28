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Haberler Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2022 olarak belirlendi.

28.02.2022, 10:03

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda , "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...