BASİFED’de Başkan Kasalı güven tazeledi

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) olağan genel kurulu EGİAD binasında yapıldı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı oybirliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Ege Soğutma Sanayicileri Derneği'nin de (ESSİAD) BASİFED üyesi olduğu genel kurulda BASİ- FED Başkan Yardımcılığı'na Hasan Küçükkurt ve Alp Avni Yelkenbiçer seçilirken, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Ali Talak, Yönetim Kurulu Yazman Üyeliğine ise Ali Kara getirildi. Danışma Kurulu Başkanı ise Ali İhsan Özgürman oldu. Kasalı "BASİFED daha etkin bir konumda olacak" dedi.