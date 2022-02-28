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Haberler Ekonomi KGF’den faydalanan firma sayısı 1,3 milyona ulaştı

KGF’den faydalanan firma sayısı 1,3 milyona ulaştı

28.2.2022

KGF’den faydalanan firma sayısı 1,3 milyona ulaştı

Ocak 2022 sonu itibarıyla, Hazine destekli kefaletlerden faydalanan işletme sayısı 1,3 milyona ulaştı. Kredi hacmi 741,3 milyar lirayı bulurken, kefalet hacmi ise 635,8 milyar lira seviyesine çıktı. Kredi Garanti Fonunun (KGF) halihazırda kullandırdığı Hazine destekli paketlerine, geçen hafta uygulamaya konan 3 yeni paket eklendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık KGF kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri için başvurular başladı. İşletmelerin kullanımına yeni sunulan bu paketler farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere harcamalarını finanse etmelerinde yardımcı olacak.