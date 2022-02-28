OKT Trailer, 100 kisiyi ise alıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4'üncü fabrikasını açmaya hazırlanan OKT Trailer, 100 kişiye daha istihdam sağlayacak. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde araç üstü ekipmanlar ve trailer üretimi gerçekleştiren OKT Trailer, artan ihracat talebi üzerine yeni fabrika yatırımı kararı aldı. Yeni fabrikanın üretim hatlarında kaynak operatörü, montaj operatörü ve otomotiv boyacısı olarak görev yapacak 100 eleman işe alınacak. OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, ülkenin yerli üretim atağına destek olduklarını ancak en büyük sıkıntının nitelikli işgücü olduğunu söyledi. Maraş, "Burada 10 fabrika kurmak mesele değil. Nitelikli elemanınızın da olması gerekiyor. Biz kendi bünyemizde eğitimler düzenliyoruz. Bu sayede işgücünde ciddi sıkıntı yaşamıyoruz. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılmalı" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE