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Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı 500 Sözleşmeli İcra Kâtibi alacak

Adalet Bakanlığı 500 Sözleşmeli İcra Kâtibi alacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 500 icra kâtibi alımı yapacağını duyurdu

01.03.2022, 10:06

Adalet Bakanlığı 500 Sözleşmeli İcra Kâtibi alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Adalet Bakanlığı ilanda yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 500 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...