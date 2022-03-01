İhracat Ocak’ta yüzde 17,2 arttı

Türkiye'nin ihracatı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 54,2 artışla 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında dış ticaret açığı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 83 iken, geçen ay yüzde 63,2'ye geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat Ocak'ta yüzde 19,6 artarak 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi yüzde 25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti. Buna göre ihracatta, Ocak ayında imalat sanayisinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu

RUSYA İTHALATTA İLK SIRADA

SÖZ konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 618 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı 1 milyar 221 milyon dolarla ABD, 1 milyar 25 milyon dolarla İtalya, 948 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Rusya önceki ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Ocak'ta Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken bu ülkeyi 3 milyar 95 milyon dolarla Çin izledi.