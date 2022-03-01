Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2 arttı. Kişi başına GSYH değeri, 2021'de cari fiyatlarla 85 bin 672 lira (9 bin 539 dolar) olarak hesaplandı. AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, 2021'de Türkiye ekonomisinin yüzde 11,1 büyümesini, 2021 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 8,7 artmasını öngörmüştü.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu bildirdi. Nebati, şunları kaydetti: "Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık. Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız."

Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2021'de bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 15,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini bildirdi.

SON 10 YILDAKİ EN GÜÇLÜ PERFORMANS

TİCARET Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından, "Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

4. ÇEYREKTE DE ZİRVEYİ BIRAKMADI

TÜRKİYE, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 9,1'lik performansıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH'deki değişim OECD ülkeleri için yüzde 4,9 olarak hesaplanırken, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 4,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 4,6 şeklinde kayıtlara geçti. Son çeyrekte Kolombiya yüzde 10,7, İsrail de yüzde 9,2'lik GSYH artışıyla en yüksek oranda büyüyen OECD ülkeleri olarak dikkati çekti. Dördüncü çeyrekte OECD ülkelerinden ekonomisi en yüksek oranda büyüyen diğer ülkeler, yüzde 7,6 ile Polonya, yüzde 7,2 ile Macaristan ve yüzde 6,5 ile Birleşik Krallık olarak sıralandı. İtalya yüzde 6,4, Hollanda yüzde 6,1 ve İsveç yüzde 5,9 büyüme kaydetti.