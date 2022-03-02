350 liralık fatura 302 liraya düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında vatandaş lehine düzenleme yapılması talimatının ardından hayata geçirilen yeni düzenlemede 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı. 1 Mart'tan geçerli olan ve mesken, ticarethane ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan yeni düzenleme sayesinde önceki ay 240 kilovatsaat için 350 TL elektrik faturası gelen vatandaş, artık aynı tüketim için 302 TL ödeyecek.

32 MİLYON ABONEYE

Ticarethanelerde ise yüzde 25 indirime gidilirken, daha önce 900 kWh'lik tüketim için 2 bin 466 TL fatura ile karşılaşan bir iş yeri sahibi, Mart'ta bu tüketim için 617 TL'lik indirimle bin 849 TL ödeme yapacak. Düşük kademe limitini günlük 8 kWh'ye, aylık da 240 kWh'ye çıkaran yeni elektrik tarifesi mesken abonelerinin yüzde 81'ini kapsarken, yaklaşık 32 milyon abone indirimden faydalanmış oldu. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 1,26 TL, günlük tüketimlerinin 8 kWh'in üstündeki kısmı için ise 1,89 TL olarak uygulanacak. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'e ulaşacak.

MESKEN ABONELERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

MESKEN abone grubunun kapsamı genişletilirken, 130 bin dernek ve vakıf merkezi ile bunların şubeleri, Cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmış oldu. İlgili tüketicilerin abone değişikliği için bölgesinde faaliyette bulunan görevli tedarik şirketine başvuru yapması gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mesken faturalarında hem KDV hem de kademedeki iyileştirmenin yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geldiğine dikkat çekerek, "İyileştirmelerin asıl etkisi Nisan ayından itibaren daha rahat görülecek" diye konuştu.

■ BARIŞ ŞİMŞEK