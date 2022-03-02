Altın tasarruf sistemi başladı

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" dün itibariyle devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "altin.gov.tr" sitesini ve yeni sistemin avantajlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sistemde, "Darphane Çeyrek Altın sistemi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi, Banka Altın Değerleme Sistemi" yer aldı. Vatandaşın altınları Tasarruf Mevduat Sigortası Fonu güvencesinde olacak.

Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek. TMSF GÜVENCESİNDE

Yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak, banka altın hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak. ■ HAZAL ATEŞ