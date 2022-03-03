‘Akaryakıtta KDV yüzde 1’e çekilmeli’

Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP 25. Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanımızın enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürütmüş olduğu büyük mücadeleye sonuna kadar destek veriyoruz, kendilerinin yanındayız. Sektörümüz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın haklı mücadelesine destek amacıyla ya çok cüzi kar oranlarıyla çoğu zaman da maliyetinin altında çalışarak elinden geleni yapmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın enflasyona yönelik mücadelesi doğrultusunda attığı adımlara mutlaka taşımacılık sektörü için akaryakıt fiyatlarındaki KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi eklenmelidir" dedi.

MÜCADELE TAÇLANMALI

Başkan Erdoğan'ın temel gıdalara yönelik yaptığı KDV indiriminin taşımacılık sektörüne yönelik akaryakıta da uygulanması gerektiğini belirten Koç, "Akaryakıt hemen her sektörün, her ürünün girdi maliyetleri arasında yer alıyor. Mazot fiyatları taşımacılık sektörünü sarstı. Akaryakıt fiyatları arttıkça taşımacılık sektörünün maliyetleri de artıyor. Artan akaryakıt fiyatlarına yol, otoban ve köprü ücretleri de eklenince sektörün beli iyice bükülüyor" diye konuştu.

Koç, "Taşımacılık sektörü artık iş yapamaz hale geldi. Taşıma fiyatlarına zam yapıldığında da müşteri merdivenaltı yani faturasız iş yapanları buluyor ve onları tercih ediyor. Böyle olunca da hem devletine vergisini ödeyen firma hem de devlet alacağı KDV ve gelir vergisini kaybediyor. Taşımacılık sektörünü kurtarmak, vergi kaçakçılığının önüne geçmek için acilen taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların akaryakıt alımlarında KDV yüzde 1'e çekilmeli. Cumhurbaşkanımız enflasyona yönelik verdiği mücadeleyi taşımacılık sektöründe akaryakıt KDV'sini yüzde 1'e çekerek taçlandırmalı" açıklamasında bulundu.