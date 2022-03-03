Çilekte pestisit önlendi ihracatta rekor artış geldi

Türkiye, 2021 yılında çilek ihracatında büyük bir başarıya imza attı. 2020 yılında 24,5 milyon dolarlık taze çilek ihraç edilirken, 2021 yılında yüzde 88'lik rekor artışla yurt dışına 46,2 milyon dolarlık ürün satıldı. 2021'de "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeye 1.500 dekarlık çilek bahçelerinden numune alarak başladıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, çilek ihracatındaki başarının temelinde üreticinin kalıntısız ürün yetiştirmesinin yattığını dile getirdi.

Türkiye'de en çok çilek üreten ikinci il konumundaki Aydın'da çileği marka olan Sultanhisar'da Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Çilek Sektörel Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Uçak, "Hepinizin de bildiği gibi ürünün ilaçlamasında doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik uygulamalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz" dedi.

BU YIL DA SÜRECEK

Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu engellemek adına projemizde üretim alanlarından numuneler alarak pestisitlerin doğru kullanımını sağlıyoruz. Çilek ile ilgili aldığımız numunelerde kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye'nin limitlerine uyumlu çıktı. Zaten ihracatımızdaki başarı da bunun en önemli kanıtı. Bu yıl da projemize devam etmek istiyoruz. 2022 yılını tüm paydaşlar olarak "Pestisitle Mücadele Yılı" olarak görüyoruz ve bu konuda hem üreticinin hem de ihracatçının üzerine düşen görevleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi. Sultanhisar'daki toplantıya Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu Üyeleri Türkmen Türkmenoğlu, H. Vural Güleç, Martin Sanford, çilek üreticileri, ihracatçılar, toptancılar, tüccarlar ve zirai ilaç bayileri katıldı.

AYDIN IKINCI SIRADA

AYDIN İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Türkiye'nin yıllık 546 bin tonluk çilek üretimiyle dünyada beşinci sırada yer aldığını, Türkiye'de ikinci sıradaki Aydın'da üretimin Sultanhisar, Köşk ve Efeler'de yoğunlaştığını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Mersin, Manisa ve Aydın'da üreticilerle bir araya geldiklerini ifade ederken, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, pestisit kalıntısı olmaması için etiket üzerindeki bilgilere göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi. ADÜ Öğretim Üyesi Şebnem Nalan Akaroğlu ise coğrafi işaretin üretici ile tüketici arasında ortak dil olduğunu dile getirdi.