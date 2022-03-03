Tüm vatandaşlarımız doğalgaza geçebilecek

İZMİR Doğalgaz, 1 Mart'tan geçerli olacak yeni kampanyasıyla doğalgaza geçişte iki önemli fırsat sunduğunu duyurdu. Dileyen vatandaşlar doğalgazı isterse soba seçeneği ile sadece ısınmada, isterse de mutfakta pişirme amacıyla kullanabilecek. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Kampanyamız vatandaşlarımıza farklı ürün seçenekleri ve düşük dönüşüm maliyetleri ile doğalgaza geçme imkânı sunuyor" dedi.

Yetik, "30 Haziran'a kadar sürecek kampanya özellikle ocak kullanımının yoğun olduğu ailelere önemli bir fırsat sunacak. Vakıfbank'tan kredi imkânı sağlanacak. Tüketicilere 36 aya kadar taksit ve 3 bin liradan başlayarak 10 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Önünde kutu olup hiç abone olmayan yaklaşık 32 bin binamız, binasında gaz olduğu halde doğalgaza geçemeyen binlerce vatandaşımız mevcut. Oldukça düşük maliyetlerle isteyen her vatandaşımız doğalgaza geçebilecek" dedi. İzmirliler, www.izmirgaz.com.tr adresinden ya da çağrı merkezinden bilgi alabilecekler.