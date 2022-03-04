EIB’den Şubat’ta 1,4 milyar dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri, Şubat ayında yüzde 23'lük artışla 1 milyar 442 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylece EİB tarihindeki en başarılı Şubat ayı performansını ortaya koymuş oldu. Şubat ayında, Ege Bölgesi'nin ihracatı da yüzde 23'lük artışla 2 milyar 11 milyon dolardan, 2 milyar 468 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin 2022 yılında 250 milyar dolar, Ege İhracatçı Birlikleri'nin ise; 18 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu hedefe ulaşmak için ihracatçıların finansman ihtiyacının kesintisiz karşılanması gerektiğini ifade etti.

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