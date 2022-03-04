İhracatçıya düşük faizli kredi desteğimiz sürecek

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yöneticileri ve sanayicilerle bir araya geldiği istişare toplantısında, "Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz." dedi.

KÜTÜKÇÜ etkinlikte bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını isterken TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikaları desteklemeye, finanse etmeye devam edeceğiz. Tüm işletmelerin yanındayız" ifadelerini kullandı. Bu arada TCMB toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi.

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