İzmir’de suya 2 ayda üçüncü zam

Türkiye'nin en pahalı içme suyunu kullanan İzmirlilere İZSU'dan bir kötü haber daha geldi. İçme suyuna Ocak ve Şubat aylarında toplamda yüzde 60 zam yapan İZSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ay genel kurulda içme suyundaki fiyat artışlarını üretici fiyat endeksi (ÜFE) rakamlarına göre aylık olarak belirleme kararı aldı.

TÜİK verilerine göre Mart ayı ÜFE rakamları yüzde 7,22 olarak belirlenirken, İzmir'de içme suyu ücretlerine de aynı oranda zam geldi. Son zamla birlikte kentte içme suyuna 2 ayda gelen zam oranı yüzde 67.22'ye ulaştı. Son zamlarla İzmir diğer büyükşehirler dikkate alındığında Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan kent olarak açık ara birinci sıradaki yerini pekiştirmiş olacak. Öte yandan suya aylık olarak gelecek ÜFE düzenlemesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl belirlenen toplu zam tarifeleri nedeniyle İzmir'de 1 Haziran itibari ile suya ÜFE haricinde yüzde 18'lik bir zam daha yapılması bekleniyor