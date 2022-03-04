‘İzmir’de yatırım, istihdam imkanlarını geliştireceğiz’

İzmir'in yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaretinde, İzmir'in bütün paydaşlarının yol gösteren bir anlayışla yanlarında olacaklarını söyledi. Kurt, "Arzumuz İzmir'de yatırım ve istihdam ikliminin geliştirilmesi amacıyla hükümet tarafından alınan tedbirleri, verilen teşvikleri muhataplarımıza yani iş dünyamıza ve sendikalarımıza en iyi şekilde anlatabilmek" diye konuştu. Ziyarette Kurt, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile bir araya geldi.

EN ÜST SEVİYEDE SÜRECEK

İzmir SGK İl Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ekrem Gülcemal'in emekliye ayrılmasının ardından yerine atanan İzmir'in yeni SGK İl Müdürü Kurt, İzmir'de özellikle sosyal güvenlik bilincinin artmasını sağlayacaklarını vurguladı. Kurt, "Kayıtlı istihdamın gelişmesi için mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz. Sahte sigortalılıkla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Özellikle dış paydaşlarımızın yani il merkezi ve ilçelerimizdeki ticaret, sanayi odalarımız, mali müşavirler odalarımız, esnaf ve sanatkarlar odalarımız, ziraat odalarımız ve muhtarlarımızın yol gösteren bir anlayışla yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

İzmir'de yatırım ve istihdam ikliminin gelişmesi için taraflarla istişare içinde olacaklarını vurgulayan Kurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapacağımız çalışmaların olumlu geri bildirimlerini alarak ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. İşçilerimiz, işverenlerimiz ve kamu kurum kuruluşlarımızla birlikte kamunun menfaatlerini kıskançlıkla koruyarak birlikte yol yürümeye gayret edeceğiz."

YAVUZ KURT KİMDİR?

1978 yılında Manisa'da doğan Kurt, ilk ve orta öğreniminin ardından 1998 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden, "ABD Başkanlık Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" teziyle ve dereceyle mezun oldu. 2000 yılında göreve SGK Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı, 2003 yılında aynı kurumda müfettişliğe yükseldi. SGK müfettişi unvanını alan Kurt'un 2012 yılı Eylül ayında ise başmüfettişliğe ataması yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğini 2019 yılından bu yana sürdüren Kurt, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi hakem kurulunda da yer alıyor.

Mesleki konularda çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanan Kurt, kayıtdışı istihdamla mücadele, sosyal güvenliğin finansmanı, denetimde etkinliğin artırılması ve istihdam arttırıcı tedbirler üzerine hazırladığı raporlarla sosyal güvenlik uygulamalarının geliştirilmesinde rol oynadı. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek kuruluşlarında düzenlenen panel ve konferanslarda eğitimci olarak yer aldı. 2016 yılında Manisa SGK İl Müdürlüğü görevine atandı. 2021 yılı Kasım ayında ise Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak görevlendirildi. 24 Ocak 2022 tarihinde ise İzmir SGK İl Müdürü oldu. Kurt, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 modellerinin sosyal güvenliğin geleceğine etkisi, Genel Sağlık Sigortası harcamalarının SGK bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ERCAN AKGÜN- MERT ALPDÜNDAR