Pazarda sebze meyve yüzde 50 ucuzladı

RUSYA'NIN Ukrayna'ya açtığı açtığı savaş, en çok sebze meyvenin gönderildiği iki ülkeye olan ihracatı durdurdu. İhracatı yapılamayan sebze ve meyveler iç piyasaya ürün bolluğu ve semt pazarlarındaki etiketlere indirim olarak yansıdı. Bazı sebze meyve ürünleri geçen haftaya göre neredeyse yarı fiyatına düştü. 12 lira olan domates bu hafta 7 liraya, 25 lira olan patlıcan da 15 liraya kadar indi.

Rusya ve Ukrayna'ya ciddi oranda ürün satan yaş meyve sebze sektörü savaştan en çok etkilenen başında yer aldı. Ukrayna ve Rusya'ya giden tırlar savaş nedeni ile sınırlarda sıkıntılar yaşamaya başlayınca, sektör temsilcileri örtü altı ürünlerini iç piyasaya sürdü. GEÇEN ay temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 7'lik KDV indirimi ve iç piyasadaki ürün bolluğu semt pazarlarında sebze meyve fiyatlarının önemli oranda düşmesine neden oldu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

RUSYA ve Ukrayna'ya ihracat için hazırlanan sebze meyvelerin iç piyasaya indirimli olarak sürülmesi vatandaşın yüzünü güldürdü. İndirim ortalama yüzde 30'lar seviyesinde olurken, geçen haftaya göre bazı sebze meyve fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına düştüğü göze çarptı. Karabağlar'daki Hatay Pazaryeri esnaflarından Ahmet Turan, "Havalar ısınmaya başlayınca ürün çeşitliliği de fazlalaştı. Kimse savaş olsun istemez ama Rusya'ya ihraç edilecek ürünler sınırdan dönünce iç piyasadaki sebze meyve fiyatlarında ister istemez düşüş oldu" dedi.

Esnaf Mithat Aslan da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi başlatmasının ardından meyve sebze fiyatlarının düştüğünü, alışverişe gelen vatandaşların da bu ucuzluktan memnun olduğunu ifade etti. HATAY semt pazarı esnafından alınan bilgiye göre; geçen hafta semt pazarlarında kilosu 20 liraya satılan kabak bu hafta 12 liraya, havuç 10 liradan 4 liraya, turp 9 liradan 4 liraya, limon 6 liradan 3 liraya, soğan 5 liradan 2.5 liraya, kırmızı soğan 13 liradan 8 liraya, patates 8 liradan 5 liraya, portakal 5 liradan 3.5 liraya, brokoli 18 liradan 12 liraya, kereviz 7 liradan 5 liraya düştü.

METİN BURMALI- ERCAN AKGÜN