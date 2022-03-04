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Haberler Ekonomi Prestijli, yeni bir organize sanayi bölgesi kuruluyor

Prestijli, yeni bir organize sanayi bölgesi kuruluyor

4.3.2022

Prestijli, yeni bir organize sanayi bölgesi kuruluyor

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, görevdeki 1. yılını değerlendirirken, Manisa'nın yeni ve prestijli bir OSB'si daha olması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Kıvırcık, "Muradiye OSB'mizin sorumluluğunu omuzlarımızla hissederek önemli adımlar attık. Birçok projeyi neticelendirdiğimizi, birçoğuna da başladığımızı gururla görüyorum. Müteşebbis heyetimiz, yönetim ve denetim kurullarımız ile sanayicilerimizin verdikleri desteği çok önemsiyoruz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK