Tüketici fiyatları Şubat’ta yüzde 4,81 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 yükseldi.

KARNABAHAR İLK SIRADA

TÜFE, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi. Şubat'ta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma grubunda oldu. Şubat'ta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar oldu, en düşük fiyat artışı yüzde 51,5 ile "İzmir" bölgesinde hesaplandı.