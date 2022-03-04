Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı 2 akademik personel alacak.

İlanda, "Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır." denildi.



Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.