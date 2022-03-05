Akaryakıtta dağıtıcı komisyonuna fren

AKARYAKIT fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatları üzerinde yarattığı baskı nedeniyle artarken, fiyatların artması vatandaş kadar akaryakıt istasyonlarını da mağdur etti. Artan maliyetlere rağmen kar marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Taşıt Tanıma Sistemi'nde bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonlarını ortadan kaldırma kararı aldı. Uygulama ile akaryakıt bayilerinin kar marjlarının dolaylı olarak artırılması hedefleniyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Enerji sektöründe tüm kesimleri dinleyerek, mağduriyetleri önlemeye çalışıyoruz" dedi. ■ BARIŞ ŞİMŞEK

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